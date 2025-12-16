Superbonus, ENEA: investimenti si attestano a 125,2 miliardi euro

(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus 110%, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 30 novembre 2025 era complessivamente pari a 501.766 (erano 501.348 a fine ottobre). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a circa 125,2 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 128,4 miliardi di euro.Complessivamente, al 30 novembre, si sono registrate 139.073 asseverazioni relative a condomini, per un investimento di 84,9 miliardi, pari al 68,2% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.294 asseverazioni relative a edifici unifamiliari per un totale di 28,7 miliardi di investimento, pari al 22,7% dell'investimento complessivo, e 117.394 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti (investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,2% del totale).