NSSTC–Thales Alenia Space, intesa su navigazione satellitare LEO: avviati studi tecnici congiunti

(Teleborsa) - Il(NSSTC), centro di ricerca e sviluppo con sede negli, e, una joint venture tra(67%) e(33%) cooperano per esplorare opportunità nel campo dei sistemi dinel campo dell’(LEO)."La crescente dipendenza delle nostre economie e delle nostre vite quotidiane dai Sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) è il motore di una considerevole ondata di innovazione, che porta tecnologie dirompenti che forniscono maggiore resilienza e prestazioni migliorate in modo esponenziale. LEO PNT – Low Earth Orbit Positioning, Navigation, and Timing, all’avanguardia in questa rivoluzione, sta emergendo come un vero punto di svolta", si legge in una nota congiunta.Infatti, i satelliti LEO PNT forniranno precisione dial centimetro, robustezza, resistenza alle interferenze e allo spoofing, oltre che(acquisizione ultraveloce). LEO-PNT consentirà quindi di offrire servizi ad applicazioni emergenti come, compresa la copertura continua in aree urbane densamente popolate, veicoli aerei e marittimi senza pilota o sincronizzazione delle reti di telecomunicazione terrestri 5G/6G.La partnership è stata formalizzata mediante la firma delal, istituendo un quadro comune di riferimento per la cooperazione. Su questa base, le due parti hanno appena siglato un nuovo accordo, che segna l’avvio di studi tecnici congiunti e attività ingegneristiche incentrati sulla protezione normativa e sugli elementi di progettazione del sistema per PNT LEO."Questa collaborazione segna un passo importante verso lo sviluppo delle capacità di navigazione di nuova generazione degli Emirati Arabi Uniti. LEO PNT porterà un nuovo livello di precisione e resilienza e la collaborazione con Thales Alenia Space ci consentirà di accelerare il nostro percorso verso un sistema sovrano che supporti la visione strategica a lungo termine degli Emirati Arabi Uniti", ha affermato, direttore di NSSTC."LEO PNT rappresenta una svolta rivoluzionaria nella navigazione satellitare in termini di incremento della precisione, resilienza e trasmissione del segnale, consentendo nuove applicazioni e crescita economica. Siamo orgogliosi di offrire il nostro grande expertise nella navigazione satellitare a NSSTC, rafforzando pertanto la nostra collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti nel settore spaziale", ha dichiarato, CEO di Thales Alenia Space.