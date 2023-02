Auto elettriche: flop incentivi, Italia si conferma in ritardo

stop UE ai veicoli con alimentazione "tradizionale"

(Teleborsa) -. Lo ha ammesso il ministro delle Imprese e del Made in Italyintervenendo a Radio Anch'io in merito alla questione dello(benzina e diesel) dal 2035. Una scadenza per cui l'Italia non è ancora pronta e non ha fatto investimenti."Con questi tempi e queste modalità", ha affermato il Ministro, aggiungendo "non abbiamo il tempo per riconvertire il nostro sistema industriale, perchée perché".Urso ha affrontato il tema deglispiegando che "sono rimasti, perché le macchinecostano troppo per i salariati italiani e sono oggi, sostanzialmente,in Italia". "Noi non possiamo fare una strategia per i ricchi - ha sottolineato - dobbiamo fare una strategia per tutti".Ilsalta tanto più agli occhi se si confronta con i successo degli incentivi per le auto a benzina e diesel a basse emissioni e per le ibride (la categoria M1 con emissione comprese fra 61-135 grammi per chilometro). Questi "sono andati a ruba", consumando in poco più di un mese il plafond di 150 milioni di euro stanziato per l'intero 2023. Lo stesso vale per i ciclomotori e motocicli non elettrici cui erano stati destinati 5 milioni di euro.sono rimasti invece i 218,5 milioni destinati allein (con emissioni tra 21 e 60 grammi per chilometro) ed i 173 milioni destinati alle(con emissioni da 0 a 20 grammi per km), cifre già ridimensionate rispetto ai 235 e 190 milioni inizialmente stanziati. Meglio le due ruote elettriche che hanno consumato circa un terzo dei 35 milioni stanziati.