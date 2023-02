Ocse-G20: nuove linee guida per tutela consumatori di prodotti finanziari

(Teleborsa) - Quadro normativo, regolamentare e di vigilanza; ruolo degli organismi di vigilanza; accesso inclusione finanziaria; alfabetizzazione consapevolezza finanziarie; competizione; trattamento dei consumatori equo e corretto; informazione trasparenza; prodotti finanziari di qualità; condotte cultura aziendali responsabili dei fornitori di servizi finanziari e degli intermediari; tutela dei beni dei con dei consumatori da frodi, truffe e utilizzi indebiti; tutela dei dati e della privacy dei consumatori; gestione e risoluzione dei reclami. Sono i 12 ambiti di applicazione della versione aggiornata degliemanata dallaper laSi tratta di una soft law che stabilisce i requisiti fondamentali cui gli ordinamenti nazionali dovrebbero attenersi per tutelare in modo efficace i consumatori su questo versante. Con un avviso, laspiega che i principi sono stati aggiornati rispetto alla prima versione, pubblicata nel 2011, anche per tenere conto degli insegnamenti tratti dall'impatto del Covid sui consumatori di prodotti e servizi finanziari, nonche' dell'evoluzione della digitalizzazione.I principi pongono le basi per una disciplina complessiva di tutela dei consumatori. Essi, pertanto, toccano tutti gli aspetti rilevanti, dice Bankitalia: dal quadro normativo agli strumenti di vigilanza sugli intermediari, dall'alfabetizzazione all'inclusione finanziaria, dalla trasparenza alla tutela dei beni dei consumatori da frodi o truffe, senza dimenticare la tutela della privacy dei consumatori e la gestione e risoluzione di potenziali reclami."Le politiche di tutela dei consumatori di prodotti finanziari rafforzano la fiducia nel sistema finanziario e favoriscono l'inclusione e la resilienza finanziaria delle persone – evidenzia– – affrontando il problema delle asimmetrie informative tra intermediari e consumatori e garantendo che questi ultimi siano trattati con correttezza e tutelati da possibili danni.