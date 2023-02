The Data Appeal Company (Almawave), partnership con Lokky in ambito insurtech

Almawave

(Teleborsa) -, società del gruppo quotato, ha sottoscritto una, insurtech italiana data driven dedicata a PMP, professionisti e freelance. L'accordo ha come oggetto la- ovvero l'offerta di nuovi servizi dedicati agli operatori italiani del settore assicurativo - a Lokky, attraverso l'impiego degli alternative data messi a disposizione da The Data Appeal Company.I dati, in costante aggiornamento, permetteranno a Lokky, ad esempio, di disporre di una serie disul cliente e nell'area operativa ove è richiesta la copertura assicurativa, si legge in una nota."La partnership con Lokky consente didelle compagnie assicurative e di fare importanti passi in avanti verso un modello assicurativo sempre più digitale, data driven e sostenibile", ha commentatoe Chief Group Digital Strategy Officer di Almawave."Questa partnership - ha aggiunto - punta infatti a rendere maggiormente tangibile il potenziale dell'Intelligenza Artificiale nel quotidiano delle persone e se da un lato consentirà alle piattaforme digitali e alle assicurazioni, mediante l'analisi dei dati, didella compagnia, dall'altro permetterà di offrire ai clienti stessi prodotti migliori e personalizzati, riducendo il rischio agendo direttamente sul costo del premio assicurativo".