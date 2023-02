Consumi, dall'auto alle ristrutturazioni: fra gli italiani torna la voglia di "spendere"

(Teleborsa) -in questo primo scorcio d'anno, dopo uncaratterizzato da una ripresa che ha perso slancio verso la fine dell'anno, a causa di una serie dicome la guerra Russia-Ucraina il caro-energia e l'inflazione. E' quanto emerge dall'ultimosulle intenzioni d'acquisto degli italiani, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra, che rileva unasui valori massimi pre-conflitto (febbraio – marzo 2022).rimane ancora la62% delle risposte), seguita dal(al 39% dal 24% di fine dicembre) e dal calo del(38%). Ciò nonostante, poco meno della metà degli intervistati (45%) continua a guardare al futuro con moderato ottimismo."Dopo il difficile secondo semestre ’22 segnato da crisi energetica e inflazione, i primi mesi del nuovo anno evidenziano un’inversione di tendenza, con le famiglie che tornano a progettare acquisti importanti per il futuro anche se, complici i prezzi ancora elevati, solo il 29% degli italiani pensa che quello attuale sia un buon momento per comprare", sottolinea, Amministratore Delegato e Direttore Generale Findomestic.La voglia di(+30,3% ) spinge le intenzioni d’acquisto di beni durevoli, che sono in crescita per il secondo mese consecutivo (+12,1%). Molto più contenuto l’incremento per le(+3,5%), mentre perl’aumento è quasi a doppia cifra (+9,4%) nonostante la frenata degli(-10,6%). Prosegue il trend positivo delle: +15,7%.soprattutto grazie a(+18,9%) e(+23,9%). In ripresa l’intenzione di acquistare un(+5,9%) così comeche fanno segnare un +10%. In forte rialzo elettrodomestici grandi (+15,3%) e piccoli (+10,1%), entrambi ai livelli più alti dell’ultimo anno, ma anche l’elettronica di consumo: +6,7% perResta alto il desiderio di. L’innalzamento del tetto del "Bonus mobili 2023" ha dato un nuovo impulso all’intenzione di comprare(+7%). Cresce anche la propensione a(+6%) con un occhio di riguardo all’efficienza energetica:(+1,2%),(+3,6%),(+6,9%), infissi e serramenti (+10%) e pompe di calore (+22,6%).Anche il tempo libero riprende slancio tra intenzioni d’acquisto di viaggi e vacanze (+19,6%), attrezzature e abbigliamento sportivo (+12,2%) e attrezzature per il fai da te a (+10,1%).