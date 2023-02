Pirelli, utile 2022 sale a 436 milioni. Wang Feng cooptato in CdA

Pirelli

(Teleborsa) -, produttore di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 6.615,7 milioni di euro (circa 6,5 miliardi di euro il target), con una crescita del 24,1% rispetto al 2021 grazie al forte miglioramento del price/mix. Ladei ricavi è stata pari al 18,7% (+5,4% l'impatto derivante dai cambi e dall’iperinflazione in Argentina e Turchia).L'nel 2022 è stato pari a 1.408,3 milioni di euro, in crescita del 16,3% rispetto ai 1.210,7 milioni di euro del 2021. L'nel 2022 è stato pari a 435,9 milioni di euro, in crescita del 35,5% rispetto ai 321,6 milioni di euro del 2021Ilante dividendi nel 2022 è stato positivo e pari a +515,5 milioni di euro (superiore al target indicato a novembre di 480 milioni di euro), in miglioramento di 84,3 milioni rispetto ai 431,2 milioni di euro del 2021. Laal 31 dicembre 2022 è pari a -2.552,6 milioni di euro (-3.390,5 milioni di euro al 30 settembre 2022 e -2.907,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021).Alla luce dei risultati conseguiti nel 2022 e dello scenario previsto a livello macroeconomico, Pirelli: ricavi compresi tra 6,6 e 6,8 miliardi di euro, con volumi previsti da stabili a in crescita dell'1%, price/mix in miglioramento tra il +4,5% e il +5,5% e impatto cambi compreso fra -4,5% e -3,5%; EBIT Margin adjusted tra 14% e 14,5%; generazione di cassa netta ante dividendi attesa tra 440 e 470 milioni di euro; posizione finanziaria netta pari a -2,35 miliardi di euro, con un rapporto fra PFN/ EBITDA Adjusted tra 1,65 e 1,7 volte.Ilha proceduto allache - come reso noto in data 14 febbraio 2023 - ha rassegnato le dimissioni dal CdA a far tempo dalla data odierna. Il Cda ha proceduto altresì a nominare Wang Feng - qualificato dal Consiglio quale amministratore non esecutivo - componente del Comitato per la Remunerazione, del Comitato Nomine e Successioni e del Comitato Strategie.