doValue, utile 2022 stabile a 51 milioni. Dividendo di 0,60 euro

doValue

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha chiuso il 2022 conpari a 558,2 milioni, un calo del 2,4% rispetto ai 572,1 milioni registrati nel 2021 (o una crescita dell'1,5% escludendo Sareb). L'è stato pari a 201,7 milioni nel 2022 (+0,4% o +11,5% escludendo Sareb), mentre l'è stato pari a 50,6 milioni (-0,3% rispetto al 2021)Al 31 dicembre 2022, ilera pari a 120,5 miliardi di euro, in calo del 19,4% rispetto al livello pari a 149,5 miliardi di fine 2021 (o un calo del 5,1% escludendo il portafoglio Sareb da 20,7 miliardi). Ciò è il risultato di un nuovo GBV on-boarded per 13 miliardi, Collection per 5,5 miliardi, write-offs per 8,7 miliardi, cessioni da clienti per 7,1 miliardi (per la maggior parte compensati da indennizzi) e dall’off-boarding del portafoglio NPL di Sareb pari a 20,7 miliardi.doValue prevede di distribuire unper azione di 0,60 euro per il 2022 (previa approvazione del consiglio di amministrazione e degli azionisti), che rappresenta una crescita del 20% rispetto al dividendo per azione di 0,50 euro nel 2021.Analizzando l', doValue afferma che la pipeline di potenziali mandati di manutenzione in tutta l'Europa meridionale "è probabile che cresca ulteriormente nei prossimi trimestri, in particolare perché le condizioni macroeconomiche attualmente difficili e i fattori di stress (inflazione e tassi di interesse in primis) porteranno probabilmente ad un aumento della produzione di NPE". Un significativo rallentamento macroeconomico potrebbe incidere sulla capacità di raccolta del gruppo, anche se per il momento "la performance delle Collection è stata alquanto resiliente, come dimostrano i risultati conseguiti del 2022".