Eni, titolo in ribasso dopo piano. Descalzi: strategia dividendo deve essere digerita

Eni

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di, non è preoccupato per il calo odierno del titolo in Borsa, dopo la pubblicazione dei risultati del 2022 e la presentazione del nuovo piano strategico . "I", ha detto durante la conferenza stampa post- presentazione alla comunità finanziaria."La strategia del dividendo deve essere ancora digerita, perché devono fare i calcoli.. L'investitore deve prendere i nostri valori su una serie di parametri, fare i calcoli, e vedere quanto può essere lo yeld totale"."Ci vogliono tra una e due settimane, con i rapporti che escono e gli analisti che parlando con i investitori - ha aggiunto - Inoltre,per parlare con gli investitori in Europa e negli Stati Uniti nelle prossime settimane".