Eni, utile netto adjusted in aumento a 13,3 miliardi euro

Eni

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2022 con undi competenza degli azionisti Eni diche è aumentato di 9 miliardi rispetto all'esercizio 2021, mentre l'utile netto di competenza degli azionisti Eni è stato pari a 13,8 miliardi, evidenziandoun notevole incremento rispetto all'esercizio 2021.(EBIT adjusted) di gruppo si è portato, e riflette l’eccellente andamento dei settori E&P, GGP e del business R&M. E&P ha conseguito un incremento di EBIT di oltre il 70% a 16,4 miliardi, GGP ha realizzato un EBIT di 2,1 miliardi, provvedendo alla sostituzione di gas russo con gas equity o da paesi partner, R&M ha ottenuto il migliore risultato di sempre con un EBIT di 2,2 miliardi, Plenitude ha raggiunto gli obiettivi operativi e finanziari del 2022 con un EBIT di 340 milioni e un capacità rinnovabile di 2,2 GW, Versalis ha operato in un contesto fortemente competitivo, chiudendo l’anno con una perdita di 250 milioni."Nel 2022 ci siamo fortemente impegnati non solo nel progredire nei nostri obiettivi di sostenibilità ambientale, ma anche nele quindi all’Europa, costruendo una diversificazione geografica e delle fonti energetiche"; ha spiegato l'Amministratore delegato, parlando di"Durante l’anno - ha ricordato il manager - abbiamo concluso unae di attività per, potendo contare sulle nostre solide relazioni con i paesi produttori e sul nostro modello di sviluppo accelerato, che ci consentiranno di incrementare i flussi di gas da Algeria, Egitto, Mozambico, Congo e Qatar".ha raggiunto 2,2 GW di capacità rinnovabile, il doppio dello scorso anno, enel portare avanti il piano di azzeramento delle emissioni dei clienti", ha sottolineato Descalzi, aggiungendo che "questo veicolo, facendo leva sulla forte presenza nel settore dei biocarburanti, offrirà soluzioni per una mobilità sempre più decarbonizzata ai clienti inItalia e in Europa".di gruppo è stato pari a, con una flessione di 0,2 miliardi rispetto al corrispondente trimestre 2021 per effetto della riclassifica di Azule Energy (attività Eni E&P in Angola) nelle partecipazioni, della minore produzione di idrocarburi e dei proventi one-off 2021 di GGP, in parte compensati dal robusto andamento dell’attività R&M.di competenza degli azionisti è stato pari a, registrando un aumento di quasi il 50% rispetto al corrispondente periodo 2021.Ilprima del capitale circolante al costo di rimpiazzo è stato di, al netto di 8,5 miliardi di imposte pagate, con un incremento del 60% rispetto al 2021: dopo aver finanziato gli investimenti organici di 8,2 miliardi, cresciuti del 42%, e la copertura del fabbisogno di capitale circolante, il Gruppo ha conseguito un, che sono stati impiegati per finanziare la manovra di portafoglio, ridurre l'indebitamento finanziario netto di 2 miliardi e remunerare gli azionisti con 5,4 miliardi mediante il pagamento dei dividendi e il riacquisto di azioni proprie (buy-back)."I risultati 2022 sono stati sostenuti dalla disciplina finanziaria e dal controllo dei costi, dall’efficacia operativa e dall’attenta gestione dei rischi derivanti dalla volatilità dei prezzi e dalla carenza di offerta", ha affermato l'Ad di Eni, aggiungendo "le nostre priorità strategiche restano confermate: continueremo a investire per assicurare la stabilità e regolarità delle forniture per soddisfare il fabbisogno energetico e per decarbonizzare le nostre attività e l’offerta ai clienti, mantenendo la disciplina finanziaria indispensabile per garantire ritorni attrattivi agli azionisti".netto ex-IFRS 16 al 31 dicembre 2022 è, in diminuzione di 2 miliardi rispetto al 31 dicembre 2021. Il leverage di gruppo a 0,13, rispetto allo 0,20 al 31 dicembre 2021.