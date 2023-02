Fabilia Group, consiglieri indipendenti si dimettono per divergenze con AD

Fabilia Group

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel settore del turismo alberghiero e che è stato sospeso lo scorso settembre dagli scambi su Euronext Growth Milan, ha comunicato che iMatteo Simone Amatruda e Sebastiano Missineo hanno rassegnato le propriein data di venerdì 10 febbraio 2023 per via diin merito alla gestione dei crediti verso parti correlate.Matteo Simone Amatruda detiene una quota non rilevante di azioni, inferiori al 5%, mentre Sebastiano Missineo non risulta possedere azioni.Ieri si è tenuto un CdA nel quale è stato espresso l'impegno di nominare al più presto un nuovo amministratore indipendente da inserire nel consiglio mediante