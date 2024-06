Cavallari (UPB) nominata presidente del Network degli istituti di bilancio indipendenti della UE

(Teleborsa) -presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio (), assume oggi anche il ruolo di presidente del Network degli Istituti di bilancio indipendenti della UE (EU Independent fiscal institutions, EU IFIs), eletta con. Il Network sostiene gli sforzi per migliorare e consolidare e il quadro europeo delle regole fiscali, aumentando la trasparenza e rafforzando la titolarità nazionale della programmazione di bilancio.Istituito nel 2015, il Network delle EU IFIs èe rappresenta una piattaforma di incontro, scambio di opinioni e competenze, di condivisione di risorse in aree di interesse comune tra organismi indipendenti di controllo fiscale europei, omologhi dell’UPB."Le trasformazioni in atto nella governance economica europea e le sfide a livello internazionale chiedono oggi maggiore cooperazione tra gli Stati membri e il rafforzamento delle istituzioni che consentono. Assumo il ruolo di presidente del Network deiguardando alla collaborazione e alle best practices come leve per contribuire alla crescita del Network e alla sua efficacia. Il confronto e le competenze che qui si incontrano rappresentano un supporto fondamentale per sostenere solide politiche di bilancio nella UE", ha dichiarato