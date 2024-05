EQUITA sale al 100% di EQUITA K Finance. Cambia nome in EQUITA Mid Cap Advisory

EQUITA Group

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, hae ha modificato la denominazione sociale della stessa in EQUITA Mid Cap Advisory.EQUITA Group sale dunque al 100% del capitale sociale di EQUITA Mid Cap Advisory ed esercita parzialmente laa pagamento, con esclusione del diritto di opzione, riservando ai venditori della restante quota del 30% di EQUITA Mid Cap Advisory tutte le 991.734 azioni EQUITA Group.Le azioni ricevute dai soci Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi, co-fondatori e attuali Co-Amministratori Delegati di EQUITA Mid Cap Advisory, entreranno - in aggiunta a quelle già detenute dagli stessi, sin dal 2020 - a far parte delEQUITA Group, l'accordo siglato da più di 30 professionisti del Gruppo che rappresenta circa il 35% del capitale sociale e circa il 48% dei voti in assemblea.