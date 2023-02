G.M. Leather internalizza processi produttivi: impatto su ricavi e marginalità

G.M. Leather

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha perfezionatoche le consente di internalizzare un processo produttivo a monte al fine di apportare marginalità e presidiare le fasi a maggior valore aggiunto in ottica green. In particolare, la controllata Genesi ha sottoscritto con Conceria Palladio une un contratto di sublocazione di immobili strumentali all'esercizio dell'attività situati a Zermeghedo (VI).Contestualmente, hada Conceria Palladioper un valore complessivo di 5 milioni di euro. Il 50% del costo di acquisto è stato regolato in data odierna, mentre il residuo 50% verrà corrisposto entro il 28 febbraio 2024."L'operazione conclusa in data odierna rappresenta, in ottica strategica, industriale e gestionale,e porta a compimento il nostro obiettivo di porci come interlocutore di riferimento in grado di rispondere alle esigenze di eco sostenibilità dei brand del lifestyle e del lusso, con un posizionamento competitivo distintivo e con significative prospettive di crescita e di creazione di valore", ha commentato la"L'internalizzazione di fasi del processo produttivo a valore aggiunto - ha aggiunto - rappresenta un'operazione fortemente sinergica: stimiamo un, con un contributo aggiuntivo sui dati consolidati stimabile in 5 milioni di euro di fatturato e 1,2 milioni di euro di EBITDA, oltre che in termini di forza contrattuale nei confronti dei fornitori dei prodotti utilizzati nel processo conciario".