Digital Value avvia translisting su Euronext Milan

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan (EGM) e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha, il listino principale di Borsa Italiana.Digital Value, che si è quotata su EGM (ex AIM Italia) nel novembre 2018, ha chiuso il 2022 con ricavi consolidati pari a 706,9 milioni di euro (in crescita del 18,3% rispetto all'anno precedente) e capitalizza oggi circa 680 milioni di euro, risultando laL'operazione di translisting è finalizzata a consentire alla società di beneficiare di unada parte del mercato e degli investitori istituzionali. Allo stesso tempo, il passaggio sul mercato regolamentato rafforzerà le relazioni con i propri partner strategici, nonché permetterà dinell'ottica di una progressiva valorizzazione del gruppo Digital Value, del suo brand e del suo posizionamento competitivo.Il progetto saràdegli azionisti prevista in data 5 aprile 2023 in prima convocazione e 6 aprile 2023 in seconda convocazioneA supporto del progetto di ammissione dei propri titoli al mercato regolamentato Euronext Milan la societàda, BDO Italia, PWC Business Services, GattiPavesiBianchiLudovici, Baker&McKenzie e Clifford Chance.