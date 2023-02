In calo la Borsa di New York. Inflazione PCE aumenta timori su Fed

Bank of America

(Teleborsa) -dopo che i dati macroeconomici usciti prima dell'apertura hanno mostrato che la spesa per consumi personali è aumentata più delle attese a gennaio, aumentando i timori che la Federal Reserve manterrà i tassi di interesse più alti più a lungo. In particolare,, principale misura di inflazione utilizzata dalla banca centrale statunitense."È evidente che questi datidella Federal Reserve - ha commentato Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia - L'inflazione core dimostra di essere persistente su livelli alti e non ancora in un sentiero di ritorno verso l'obiettivo del 2%. Come hanno mostrato anche le cifre sul mondo del lavoro USA, l'economia statunitense rimane ancora surriscaldata e serviranno ulteriori azioni dalla banca centrale per raffreddarla.Intanto,, presidente della Federal Reserve Bank of Cleveland, ha affermato che i tassi di interesse chiave devono salire oltre il 5% e rimanere lì per un po' di tempo. Durante la seduta parleranno la stessa Mester e, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve.Secondo una ricerca di, che cita dati EPFR Global, ihanno perso 7 miliardi di dollari innella settimana fino al 22 febbraio, mentre 3,8 miliardi di dollari hanno lasciato fondi cash. Gli analisti credono che gli investitori stiano preferendo le obbligazioni poiché si preparano alSul fronte delle(piattaforma di e-commerce per l'acquisto e la vendita di auto usate) ha comunicato la perdita netta si è allargata nel 2022, con la domanda di auto usate in calo. Anche(azienda statunitense che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base di vegetali) ha registrato una perdita maggiore l'anno corso, anche se ha comunicato una guidance incoraggiante.(piattaforma online per la vendita di beni di moda, lusso e design) ha visto la crescita dei ricavi rallentare nel quarto trimestre 2022, ma rimane positiva sul 2023.Tra i titoli sotto osservazione c'è, dopo che ha temporaneamentea causa di un problema di documentazione relativo a un componente della fusoliera. Le consegne non riprenderanno fino a quando la Federal Aviation Administration (FAA) non avrà accertato che il problema è stato risolto, ha affermato l'agenzia., ilè in calo (-1,07%) e si attesta su 32.798 punti; sulla stessa linea, l'perde l'1,24%, continuando la seduta a 3.963 punti. Pessimo il(-1,62%); come pure, negativo l'(-1,28%).