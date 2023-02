Incentivi, Confprofessioni: "Parità tra imprese e professionisti"

(Teleborsa) - "Il Governo ha la possibilità di mettere mano ad una riforma organica del sistema incentivi alle imprese, che negli ultimi anni si sono in effetti moltiplicati e sovrapposti, determinando un quadro regolativo disorganico e, spesso, discriminatorio per il settore professionale". con queste parole ilha salutato il via libera del Consiglio dei ministri al"La riforma è la sede ideale per stabilire la piena equiparazione tra imprese e professionisti ai fini dell'accesso agli incentivi, mettendo fine alle sperequazioni, generate dall'attuale sistema, che non appaiono più tollerabili – ha aggiunto–. I liberi professionisti sono sistematicamente esclusi da molte forme di incentivazione: basterà ricordare il bonus bollette, il credito d'imposta per la formazione 4.0, i contributi previsti per la digital trasformation nelle Pmi, i finanziamenti della legge Sabatini".Per Stella ilper crescere e competere. "Sostenere la digitalizzazione degli studi e i processi di aggregazione, a cominciare dalle società tra professionisti, – ha concluso il– significa arricchire le competenze dei professionisti e ampliare il mercato dei servizi professionali, ma anche investire sulla difesa e la promozione del Made in Italy".