Brexit, UE- Londra firmano "Carta di Windsor": di che si tratta

(Teleborsa) -del lungo divorzio disi consuma , questa volta, spinosoL'intesa - suggellata dopo poco meno di sette anni dal referendum che sancì la Brexit - porta le firme del Primo ministroe della presidente della Commissione europea UrsulaIn pratica, si è trattato di ufficializzare una revisione del protocollo nordirlandese firmato dal governo diUn sistema di corridoi verdi e rossi che distinguerà i commerci interni (liberati da ogni laccio burocratico) da quelli dei soli prodotti "a rischio di esportazione" verso l'Ue, tra le maggiori novità ma anche garanzia sull'equiparazione fra Ulster e Gran Bretagna nella disponibilità senza barriere di cibo, medicinali, sementi e altri prodotti nazionali di base.Particolarmente importante l'introduzione delmesso a disposizione delle istituzioni nordirlandesi "su eventuali modifiche legislative di Bruxelles che dovessero riguardare Belfast: freno che potrà all'occorrenza tradursi in un diritto di veto ad hoc esercitabile attraverso il governo centrale del Regno Unito. In cambioappare peraltro destinata a continuare ad accettare un qualche ruolo della Corte di giustizia europea quale arbitro ultimo di eventuali contenziosi.Laapre dunque un nuovo capitolo nelle relazioni" bilaterali, come hanno voluto sottolineare i due protagonisti dell'intesa, nel corso della conferenza stampa congiunta finale, scambiandosi sorrisi, non senza tutelare sia "l'integrità del mercato unico" (ha detto von der Leyen); sia "la sovranità dell'Irlanda del Nord" (ha ribadito dal canto suo, Sunak).