Milano 12:07
43.606 +0,58%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:07
9.682 -0,20%
Francoforte 12:07
23.740 +0,12%

Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta
Rialzo marcato per la compagnia mineraria, che tratta in utile del 2,53% sui valori precedenti.
Condividi
```