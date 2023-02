F2i aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite

(Teleborsa) -, il maggior gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali, annuncia, una piattaforma di leadership volontaria per lo sviluppo, l'implementazione e la divulgazione di pratiche commerciali responsabili., Ad di F2i ha dichiarato "aderire al Global Compact delle Nazioni Unite è un ulteriore passo che F2i compie a conferma del proprio impegno nell’adottare pratiche responsabili a tutela dell’ambiente, dei diritti umani, del lavoro e dell’anti corruzione, principi che decliniamo quotidianamente sia attraverso le scelte di investimento, sia grazie alla rigorosa disciplina nei confronti delle controllate nell’adeguamento ai principi ESG".Ilinvita le aziende di tutto il mondo aduniversalmente accettati nelle aree dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione, e ad(SDGs) delle Nazioni Unite. L'iniziativa oggi conta più di 15.000 aziende e 3.000 firmatari non imprenditori con sede in oltre 160 Paesi e più di 70 Reti locali.