Intesa Sanpaolo, esecuzione del programma di buy-back

Intesa Sanpaolo

il colosso creditizio

(Teleborsa) -, in relazione all’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) comunicato al mercato il 6 febbraio 2023 e avviato il 13 febbraio 2023, ha reso noto che dal 20 al 24 febbraio 2023, hacomplessivamente, pari a circa lo 0,48% del capitale sociale, ad un prezzo medio di acquisto per azione pari a 2,5200 euro, per untotale diAl 24 febbraio, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 176.877.131 azioni, pari a circa lo 0,93% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione di 2,5174 euro, per un controvalore totale di 445.262.926,59 euro.Sul listino milanese, oggi, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,52%.