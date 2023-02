Adecco, utile 4° trimestre in calo e sotto le attese

Adecco

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera attiva nella selezione del personale, ha registratoin aumento del 13% a 6,2 miliardi di euro nell', superando i 6,1 miliardi di euro del consensus fornito dalla società. L'è sceso del 65% a 65 milioni di euro, mancando le previsioni degli analisti per 116 milioni di euro.Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea generale del 2023 un. La proposta è in linea con la politica dei dividendi progressivi del gruppo, incluso il suo impegno a distribuire un dividendo almeno in linea con l'anno precedente.Adecco ha detto che ilall'inizio del 2023.