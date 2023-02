Antares Vision sale in Borsa dopo nuovo Piano Industriale

Antares Vision

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, dopo che il CdA ha approvato le linee guida strategiche e gli obiettivi delNell'arco del periodo, prevede che iconsolidati a parità di perimetro, ovvero includendo nel perimetro e nei dati di confronto le acquisizioni completate fino al 2022, crescano a un tasso medio (CAGR) del +12 - 14%. Nello specifico, per il 2023 si aspetta una crescita del fatturato attesa tra 250-260 milioni di euro (+12-16%). Per quanto riguarda la marginalità, a fine piano il management si aspetta uncompreso tra il 25 - 27%, rispetto a circa il 18% registrato nel 2022. Nel periodo 2023-2025 è atteso uncomplessivo pari a circa 60 milioni di euro."Rimaniamo convinti dell'del Gruppo (confermato dall'abbondante Backlog) e pensiamo che l'azienda abbia bisogno di alcuni trimestri di execution prima di un re-rating", sccivono gli analisti di, che confermano il Buy sul titolo e riducono il target price a 8,14 euro per azione.Buona la performance di, che si attesta a 7,88 euro per azione con un, risultando il miglior titolo dell'indice FTSE Italia STAR. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 8,09 e successiva a 8,5. Supporto a 7,68.