MPS, AXA vende quota a 2,33 euro per azione: sconto del 15%

AXA

Banca Monte Dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il gruppo assicurativo franceseha completato la vendita di 100.000.000 di azioni in, che rappresentano ildella banca, al prezzo di(per un importo totale di 233 milioni di euro) in una procedura di accelerated bookbuilding (ABB) riservata agli investitori istituzionali.Considerando che le azioni della banca senese hanno chiuso ieri a quota 2,7445 euro per azione, la vendita è avvenuta con unoA seguito del settlement e del delivery dell'offerta (previsto per il 2 marzo 2023), AXA manterrà (direttamente o indirettamente) lo 0,0007% del capitale azionario della banca, come comunicato ieri sera