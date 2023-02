Open Fiber a Trieste fa il punto sulla fibra: già raggiunte oltre 15 milioni di case

(Teleborsa) - Laè al centro dei piani di sviluppo dell’Unione Europea e dell’Italia. Ad oggi,immobiliari. È il principale operatore(Fiber To The Home) in Italia, tra i leader in Europa, e il primo tra gli operatoridel continente."Sicuramente Open Fiber sta facendo unoper raggiungere l'obiettivo dinell'ambito dei prossimi anni", ha affermato, Amministratore delegato di, spiegando "per quanto riguarda gli ii, abbiamo un piano d'investimenti di, di cui circa la metà sono stati realizzati, l'altra, da completare entro il 2026, per cui sono previsti altri 100 milioni di investimenti nei prossimi 3-4 anni".Con il piano Dl’Unione Europea ha stabilito gli obiettivi per gli Stati membri: la disponibilità di(almeno 1 Gbps) in tutte le abitazioni europee e dinelle aree popolate del continente entro il 2030."L'ambiente radio del 5G, per poter funzionare nel migliore dei modi - ha sottolineato Rossetti - ha bisogno di interagire con la fibra, quindi ilper funzionare beneche permetta al segnale radio di funzionare in modo efficiente con il cloud computiing, con l'edge computing e con tutto quello che ha bisogno del real time dal punto di vista dell'interrelazione fra l'utente es i servizi".Open Fiber ha, il piano strategico per la diffusione della banda ultra larga, e avviato iper un totale di 177. La rete FTTH verrà ultimata nel corso dell’anno, mentre le zone da coprire con tecnologia FWA (case isolate) entro il 2024."Il Piano BUL è ildi Open Fiber: ci siamo impegnati, è stato l'obiettivo principale, e. Ildell'infrastruttura da parte dei cittadini che risiedono in questi Comuni, che ci aspettiamo si realizzi nei prossimi mesi e nei prossimi anni, per poter utilizzare al meglio l'infrastruttura che abbiamo costruito", ha concluso l'Ad di OF.Una rete difunzionale e performante èanche per lo sviluppo delle infrastrutture e degli operatori, commerciali e non, presenti sul territorio.Per, Presidente ADSP Mare Adriatico Orientale, "la fibra ottica è utilissima perché oggi laha bisogno di infrastrutture che non sono presenti, non sono quelle che utilizziamo oggi per muovere il traffico dati. Il ragionamento quindi è- nuove infrastrutture - ed anche. Se vogliamo usare la comunicazione quantistica che garantisce la cyber-sicurezza al 100% dei dati che vengono gestiti, servono anchee siccome siamo in una fase embrionale di ragionamento deiche possono interessare Trieste, facciamolo già in un'ottica che sia pronta al tema tecnologico della cyber security del futuro, che è a comunicazione quantistica".