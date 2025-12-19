Usa, vendite case esistenti rallentano a novembre a +0,5% su mese

(Teleborsa) -Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a novembre 2025 un incremento dello 0,5% su base mensile, in rallentamento dal +1,5% di ottobre (rivisto da +1,2%). È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR).Sono state vendute 4,13 milioni di abitazioni rispetto ai 4,13 milioni di febbraio e rispetto alle 4,15 milioni attese. Su base annua, le vendite sono calate dell'1,0%.