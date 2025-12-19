Milano 16:37
44.751 +0,65%
Nasdaq 16:37
25.302 +1,13%
Dow Jones 16:37
48.257 +0,64%
Londra 16:37
9.882 +0,45%
Francoforte 16:37
24.291 +0,38%

Usa, vendite case esistenti rallentano a novembre a +0,5% su mese

Economia, Macroeconomia
Usa, vendite case esistenti rallentano a novembre a +0,5% su mese
(Teleborsa) - Segnali negativi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a novembre 2025 un incremento dello 0,5% su base mensile, in rallentamento dal +1,5% di ottobre (rivisto da +1,2%). È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR).

Sono state vendute 4,13 milioni di abitazioni rispetto ai 4,13 milioni di febbraio e rispetto alle 4,15 milioni attese. Su base annua, le vendite sono calate dell'1,0%.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```