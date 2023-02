PD, al via era Schlein: da lavoro a sanità, ecco cosa farà

(Teleborsa) - Toccherà adguidare il nuovo corso delinaugurando unaha sottolineato la neo-segretaria del Pd al Nazareno."Mentre teniamo insieme questa storia teniamo insieme anche le culture che hanno forgiato questo partito. Lavoriamo per il rilancio". Due in particolare i pilastri del programma economico:come Schlein ha ribadito nel discorso post vittoria, ricalcando quanto già tratteggiato nella propriatra le linee guida, anche lacosì come ilObiettivo è, prima di tutto, superare ilconsiderato “. L'azione passerà da una limitazione dei contratti a termine, così come dall'abolizione delle forme più precarie come, ad esempio, stage extracurriculari e gratuiti. Parte del programma, la regolamentazione dei lavoratori delle piattaforme. Sul salario minimo, subito l'appello alle opposizioni a lavorare insieme visto che Schlein la ritiene unaSchlein che non è contraria alonsiderato un buono strumento per sconfiggere la povertà.Altro asse portante del programma targato Schlein, la sanità, con la neo segretaria Pd che punta a potenziare il sistema sanitario nazionale, in termini di personale e risorse economiche, azione che dovrà essere accompagnata da un ruolo più forte dello Stato, per superare l'attuale dualismo traCapitolo Ucraina: Schlein continuerà, ovviamente, a sostenere Kiev, ma in parallelo ribadirà la necessità che l’Unione si faccia portavoce di un soluzione di pace per mettere fine al conflitto. Sul fronte europeo, per Schlein "n