Milano
12:16
44.231
+0,55%
Nasdaq
16-dic
25.133
0,00%
Dow Jones
16-dic
48.114
-0,62%
Londra
12:16
9.844
+1,64%
Francoforte
12:14
24.071
-0,02%
Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 12.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, Indice costo lavoro (YoY) nel terzo trimestre
Unione Europea, Indice costo lavoro (YoY) nel terzo trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
17 dicembre 2025 - 11.05
Unione Europea,
Indice costo lavoro nel terzo trimestre su base annuale (YoY) +3,3%
, in calo rispetto al precedente +3,9% (la previsione era +3,5%).
(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
Leggi anche
Unione Europea, PIL (YoY) nel terzo trimestre
Indice costo lavoro USA (QoQ) nel terzo trimestre
Unione Europea, Occupazione (QoQ) nel terzo trimestre
Unione Europea, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Altre notizie
Unione Europea, M3 (YoY) in ottobre
PIL Italia (YoY) nel terzo trimestre
Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in ottobre
Vendite dettaglio Unione Europea (YoY) in ottobre
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto