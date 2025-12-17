Milano 12:16
Unione Europea, Indice costo lavoro (YoY) nel terzo trimestre

Unione Europea, Indice costo lavoro nel terzo trimestre su base annuale (YoY) +3,3%, in calo rispetto al precedente +3,9% (la previsione era +3,5%).

