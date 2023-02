Pensioni & lavoro, Tridico: "Migliorare qualità lavoro con lotta a precarietà e paghe da fame"

(Teleborsa) -degli anni '70,, che condizionano oggi il futuro pensionistico di domani. E' questa la sintesi del pensiero diin merito a due temi importantissimi come il lavoro e la pensione, esplicitati nel saggio "Il lavoro di oggi, la pensione di domani. Perché il futuro del Paese passa dall'INPS", scritto a quattro mani con il giornalista del Corriere della SeraSecondo il Presidente dell'INPS, lasono due, perché colpiscono soprattutto i giovani e ne determinano il loro futuro previdenziale, in base all'equazione che associa unad unaE' qundi necessario puntare su un, per evitare un domani di avere pensioni povere e una massa di anziani da assistere.Il Presidente dell'Istituto di previdenza si spinge anche ad ipotizzare che, con unlordi, ildi ognuno potrebbe essere ile non sarebbe comunque una pensione alta, perché per 30 anni di lavoro,, mentre bisognerebbel'ora per avere unaPer Tridico, oggidistribuite negli anni '70 e '80. In Italia vi sono oggi circa 256mila pensionati baby con unacomplessiva che si aggira sui 102 miliardi e sale aaggiungendo gli assegni nel frattempo “eliminati”. Infatti, lper una, di cui 149mila pagate alle donne, che mediamente usufruiscono di questo trattamento da 36 anni.Tridico ha affrontato anche il capitolo, affermando che ". Non è un problema di rigidità, di ragazzi che non hanno voglia di lavorare, di sussidi che fanno stare sul divano. Da 30 anni il tasso di occupazione è al 59% pari a 23 milioni di persone". La naturale conseguenza di questo contesto è chedel mercato del lavoro, perchéFornendo un, il Presidente dell'INPS afferma che, che fanno probabilmente concorrenza al lavoro nero", ma occorre unoanche al Sud dove vi sono tassi di occupazione da Paesi in via di sviluppo (30% contro il 70% del Nord).