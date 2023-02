Sogefi, Intesa Sanpaolo aumenta target price e conferma Hold

Intesa Sanpaolo

Sogefi

CIR

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 0,95 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato i risultati 2022 , che si è chiuso con un utile in crescita a 29,6 milioni di euro e la decisione di non distribuire alcun dividendo.Gli analisti hanno rivisto leggermente le stime per il 2023 dopo un. Ritengono che lae che l'azienda continuerà a: azzerare qualsiasi impatto sui costi delle materie prime; andare avanti nella sua transizione verso una mobilità sostenibile; eseguire le sue azioni strutturali sul lato della razionalizzazione dei costi e della footprint.Intesa Sanpaolo osserva che ildel 58% rispetto ai suoi omologhi di settore sul P/E 2023, al di sopra dello sconto storico di quasi il 40% negli ultimi 10 anni. "Riteniamo tuttavia che le, quali la bassa massa critica, la bassissima redditività del business Sospensioni e l'esposizione ancora elevata del business Filtrazione al mercato delle auto legacy, rendano improbabile un significativo restringimento dello sconto nel breve termine", si legge nella ricerca.