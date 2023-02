Spotify chiede decisione rapida nel caso antitrust UE contro Apple

Apple

Spotify

(Teleborsa) - La Commissione europea "ha ancora una volta ampiamente chiarito che isono le ultimedie porre fine a questo è una priorità assoluta". Lo ha affermato in una nota, dopo che le autorità antitrust UE hanno ristretto il proprio caso contro il colosso di Cupertino.Il provvedimento si concentra ora solo sulla capacità degli sviluppatori di app di informare gli utenti di iPhone e iPad in merito a servizi musicali in abbonamento alternativi (i cosiddetti)."Le regole anti-steering di Apple, che vietano a Spotify e ad altri sviluppatori di comunicare ai consumatori offerte o promozioni attraverso le proprie app, significano che gli- continua l'azienda svedese di musica in streaming - Ciò danneggia direttamente i consumatori"."Ogni giorno che passa, Apple continua a soffocare la concorrenza e soffocare l'innovazione - viene aggiunto - La Commissione europea oggi sta inviando un chiaro messaggio che Apple deve giocare in modo corretto e lasciare che la concorrenza funzioni. Lo slancio è dalla parte dei consumatori, ma".