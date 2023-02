Unicredit, Mazzucco (Cariverona): polemiche "ingiustificate" su compenso Orcel

UniCredit

(Teleborsa) - Ledell'amministratore delegato di, sono considerate da Cariverona "per il quotidiano perseguimento degli obiettivi di breve e medio termine da parte del gruppo e del suo management". Lo ha scritto Alessandro Mazzucco, presidente dell'ente scaligero, in un suo intervento pubblicato sul sito IlSussidiario.net.Il compenso di Orcel "è statoed è stato acquisito in modo meritato: per nulla anomalo rispetto agli standard adottati correntemente presso gruppi comparabili in Europa e negli Stati Uniti", ha aggiunto il presidente dello storico azionista dell'istituto di Piazza Gae Aulenti."Fin dalla sua chiamata - avvenuta nel totale rispetto delle regole di governance di UniCredit, per concludersi nel vaglio dell'assemblea annuale del 2021 - l'amministratore delegato ha operato per rilanciare tutte le condizioni di competitività del gruppo - ha aggiunto Mazzucco - Il(appena confermata nel progetto di bilancio 2022). Il parallelo ritorno di una congruo dividendo per gli azionisti e la notevole rivalutazione del titolo sono stati effetti specifici dell'azione manageriale del dottor Orcel: che ha espresso le competenze per cui era stato chiamato precipuamente nella ricostruzione gestionale di UniCredit, anzitutto come rete bancaria nei territori dell'Azienda-Paese".