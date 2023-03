Finlombarda, 50 milioni da CDP per sviluppo PMI e Mid-Cap del territorio

(Teleborsa) -ha concesso un, società finanziaria di Regione Lombardia, con l'obiettivo di sostenere il tessuto imprenditoriale della Lombardia e promuovere gli investimenti delle imprese di minori dimensioni.La nuova finanza permetterà acon una sede legale o una sede operativa nel territorio lombardo didestinati all'acquisto di macchinari, alla crescita dimensionale e all'espansione del proprio business in nuovi mercati, con ricadute positive su occupazione e ambiente.La Finanziaria Regionale potrà concedere nuovi finanziamenti die durata minima non inferiore ai 24 mesi. Inoltre, la provvista CDP dovrà essere messa a disposizione per almeno il 51% a favore di PMI.L'iniziativatra CDP e Finlombarda, già attivo nell'ambito della finanza alternativa con il Programma Elite Basket Bond Lombardia, che ha visto l'emissione di minibond per un ammontare complessivo pari a 37 milioni, e fa inoltre seguito al prestito obbligazionario da 50 milioni integralmente sottoscritto da CDP a dicembre 2021, a sostegno delle PMI e delle Mid-Cap operanti in Lombardia.