Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 22/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre
Piccolo passo in avanti per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un misero +0,26%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 59.029. Rischio di eventuale correzione fino al target 58.040. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 60.019.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)