BEI e Intesa Sanpaolo: 700 milioni per sostenere l'accesso al credito e agli investimenti delle imprese italiane

(Teleborsa) - Lahanno finalizzato due nuovi accordi dal valore complessivo diper sostenere l'accesso al credito e gli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI) e delle mid-cap in Italia. Le due operazioni, annunciate da, econtribuiranno a sostenere circa 1000 imprese italiane, mobilitando oltre 1,9 miliardi di euro di investimenti nell'economia reale."Con questi accordi confermiamo il nostro forte impegno a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano, con particolare attenzione alla transizione verde delle imprese e allo sviluppo economico del Mezzogiorno – ha dichiarato–. Poter contare su partenariati solidi come quello con Intesa Sanpaolo ci permette di mobilitare risorse significative e generare un impatto concreto sull'economia reale, sostenendo gli investimenti e favorendo una crescita sostenibile nei territori"."Intesa Sanpaolo agisce come ponte tra l'economia reale e la finanza, il nostro obiettivo è rendere sempre più competitive PMI e Mid-Cap accompagnandone le migliori strategie di crescita secondo un approccio sostenibile e di medio-lungo periodo – commenta–. Guardiamo allo sviluppo della piccola e media impresa italiana insieme a partner istituzionali come BEI, con cui condividiamo il sostegno al tessuto produttivo del Paese".La prima operazione riguarda la sottoscrizione, da parte della BEI, di unLe risorse raccolte contribuiranno a sostenere l'accesso al credito di PMI e mid-cap. Il 25% dei fondi sarà destinato al finanziamento di progetti green che promuovono l'azione per il clima, come interventi di efficientamento energetico, investimenti in energie rinnovabili e iniziative di mobilità sostenibile. Una parte dei finanziamenti potrà inoltre essere destinata a progetti realizzati nelle regioni del Mezzogiorno, che potranno beneficiare delle ulteriori agevolazioni previste dalla ZES Unica. Si stima che questa operazione possa contribuire a mobilitare circa 1.4miliardi di euro in nuovi investimenti.La seconda operazione consiste in unaper sostenere gli investimenti di mid-cap italiane, di cui una parte pari al 25% del plafond destinata all'azione per il clima. La BEI condividerà il rischio di credito delle nuove operazioni sottostanti e con questo strumento consentirà a Intesa Sanpaolo di ampliare la propria capacità di finanziamento alle imprese e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti produttivi, con un effetto leva stimato in oltre 500 milioni nell'economia reale. La garanzia della BEI rientra nel programma REPowerEU, volto a promuovere la sicurezza energetica dell'Unione europea attraverso investimenti in fonti di energia rinnovabile, efficienza energetica e reti elettriche.