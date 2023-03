SRB: verificare che piani di risoluzione banche funzionino, ispezioni in loco

(Teleborsa) - Il(Single Resolution Board, SRB), l'autorità UE di risoluzione delle crisi bancarie, intende garantire che i piani di risoluzione degli istituti "possano essere messi in pratica in modo efficace" e quindi nei prossimi anni punta a "effettivamente in simulazioni realistiche" e attuerà "". Lo ha detto Dominique Laboureix, neo-presidente dell'organismo, in un'audizione presso il Parlamento europeo.L'SRB è stato istituito in seguito alla crisi finanziaria globale del 2007-2009, quando gli Stati si sono trovati a dover salvare alcuni istituti di credito. La prima fase, ha spiegato Laboureix, è stata quella di richiedere alle banche dei piani di "risoluzione", ma ora, dopo otto anni di esistenza, "è", prevista per il 2024-2028."Voglio vedere- ha spiegato - Quest'anno intraprenderemo una revisione strategica. Ascolteremo e ci impegneremo con il nostro personale, la più ampia comunità del single resolution mechanism (SRM) e l'industria".