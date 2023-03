Unidata, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

Intermonte

Unidata

(Teleborsa) -ha abbassato ilsul titolo, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan, aper azione (da 78 euro) e ha confermato ilsul titolo a "". La revisione tiene conto dei risultati 2022 , del nuovo numero di azioni e dell'incremento del flottante ottenuto con una procedura di accelerated bookbuilding (ABB), del perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo TWT.Il titolo è attualmente scambiato con multipli che rappresentano "unin vista del prossimo trasferimento al segmento STAR", scrivono gli analisti in una nota.Intermonte apprezza il modello di business di Unidata in quanto offre un profilo di rischio-rendimento molto interessante grazie a: unafocalizzata sulla tecnologia FTTH (nessun rischio di cambiamento dirompente e CapEx limitato nel lungo periodo) e il fatto di essere first-mover a Roma, luogo altamente strategico; significativedi TWT (espansione del footprint in Lombardia, base clienti più diversificata e sinergie di upselling commerciale); presenza di un cliente di riferimento nella forma della società statale Open Fiber; protezione dai ribassi (flussi di reddito visibili e ricorrenti, basso tasso di abbandono); un(boost PNRR).