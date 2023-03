Open Fiber sempre più sostenibile. Arriva la certificazione ESG

(Teleborsa) -è stata la prima azienda in Italia a ottenere la(Environmental, Social, Governance) da, leader nel mondo per i servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione. L’importante riconoscimento è arrivato dopo un’attenta analisi delle politiche e delle prassi implementate per la gestione dei temi Ambientali, Sociali e di Governance e conferma dell’impegno profuso in questi anni da Open Fiber nel campo della sostenibilità.La creazione e l'attuazione dista diventando un tema sempre più centrale per le. In tal senso, Open Fiber adotta da sempre misure volte a minimizzare l’impatto sull’ambiente e sul territorio privilegiando il riutilizzo di infrastrutture esistenti per portare in tutta Italia la. La continua ricerca di soluzioni tecnologiche innovative ha permesso all’azienda di realizzare un’infrastruttura died, utilizzando prodotti con un ciclo di vita più esteso, impiegando materiali più sostenibili e facilmente riciclabili e implementando tecniche di realizzazione degli scavi a ridotto impatto ambientale., ma anche sociale: Open Fiber crede nella potenzialità dellacome strumento per superare il digital divide, livellando così le disuguaglianze, distribuendo più equamente le opportunità e favorendo la trasformazione sostenibile verso uno sviluppo digitale che tuteli l’ambiente e le persone., Direttore Personale Organizzazione e Servizi di Open Fiber: “Questa certificazione ci rende orgogliosi e conferma l’impegno dell’azienda nel campo della sostenibilità. Tale riconoscimento non rappresenta un punto di arrivo, ma ci motiva a proseguire il nostro percorso di integrazione dei temi ESG nel business aziendale innovando continuamente le nostre pratiche e ricercando soluzioni tecnologiche che possano contribuire allo sviluppo digitale del Paese”.