STM sotto pressione, Tesla vuole ridurre uso carburo di silicio

(Teleborsa) - In forte ribassoche mostra un -5,38%.A pesare sulle azioni della società, contribuisce l'annuncio arrivato in nottata da, durante l'Investor Day, che punta a ridurre l'uso di wafer di carburo di silicio, prodotti dall'azienda franco-italiana, per i suoi processori.Lo scenario su base settimanale dell'rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 43,67 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 44,69.