L'indice del settore telecomunicazioni chiude in alto (+4,58%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 434,4 punti, a quota 9.928,6.L'intanto guadagna 3 punti, dopo un inizio di seduta a quota 294.Nel, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'8,17%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,18%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,73%.Tra ledi Piazza Affari, risultato positivo per, che lievita dell'1,86%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,59% sui valori precedenti.