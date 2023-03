Esprinet, Intesa Sanpaolo abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Esprinet

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 13,3 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando lasul titolo a "". La revisione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati preliminari per il 2022 , descritti come in linea con le attese."Il quarto trimestre ha registrato una crescita significativa della redditività, nonostante la leggera riduzione delle vendite a causa di una forte riduzione della domanda di PC nel segmento consumer - si legge in una nota - Riteniamo che i risultati abbiano, che mira a concentrarsi su linee di business ad alto margine, che ora rappresentano il 42% delle vendite totali (contro il 38% nel 2021)".