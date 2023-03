Notorious Pictures, Benedetta Galbiati è Head of Scripted Series Development & Production

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della produzione cinematografica e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicatonel ruolo di. L'obiettivo dell'assunzione è rafforzare le competenze manageriali e strutturare il Dipartimento Editoriale con un focus specifico sulla produzione di serialità.Galbiati ha maturato unanel settore televisivo iniziando la sua carriera all'Osservatorio Internazionale della TV di Mediaset e passando poi a Endemol Italia. Nel 2018 è nominata Head of Scripted di Endemol Shine Italy, dove rifonda il dipartimento dandogli linee editoriali allineate con le nuove sfide e opportunità. Dal marzo 2022 ad oggi è stata Head of International Development di Lux Vide."Siamo molto contenti dell'ingresso di Benedetta Galbiati nella business unit di produzione in questo ruolo così importante e strategico per la crescita del Gruppo Notorious Pictures - ha commentato l'- La scelta di Benedetta Galbiati con la sua esperienza ed il suo track record di primissimo livello è espressione della volontà della nostra azienda divolte ad un importante debutto sulla produzione di serialità di grande respiro qualitativo e commerciale".