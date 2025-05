BU Bregal, Nicola Ferraris nominato Partner e Head Italy

(Teleborsa) -, importante società tedesca di investimento mid-market, ha nominatoquale Partner e Head per l'Italia, a partire dal 1° maggio 2025.Ferraris, con un'ampia esperienza negli investimenti nel mid-market, guiderà l'ufficio BU di Milano. Lavorerà a stretto contatto con il team milanese, già consolidato e composto da nove professionisti, con l'obiettivo di attrarre aziende mid cap, leader di nicchia e campioni nascosti, da affiancare come partner sul territorio per supportarne la crescita e la loro resilienza grazie all'equity capital di BU. Ferraris ha lavorato per 15 anni in, da ultimo con il ruolo di Managing Director nella sede di Londra. Ha iniziato la sua carriera inGliincludono attualmente Italgel, Safety21 e Relatech."Con Nicola Ferraris acquisiamo un partner prezioso con un eccellente rete di esperti. Molto stimato da imprenditori, founders e consulenti, siamo entusiasti che si sia unito al nostro team di Milano come Head per l'Italia per espandere ulteriormente la nostra presenza in questo Paese sotto la sua guida", dichiaradi BU.