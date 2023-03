Avio, CdA presenta lista per rinnovo board nel segno della continuità

Avio

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha approvato la composizione dellaper il rinnovo del consiglio per il mandato in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.I candidati sono stati selezionati sulla base deiche lo stesso consiglio ha adottato e in aderenza alle indicazioni contenute nel parere approvato il 29 novembre 2022 dallo stesso CdA.La: Roberto Italia (non indipendente); Giulio Ranzo (non indipendente); Letizia Colucci (non indipendente); Giovanni Gorno Tempini (indipendente); Luigi Pasquali (non indipendente); Elena Pisonero (indipendente); Donatella Sciuto (indipendente); Giovanni Soccodato (non indipendente); Monica Auteri (indipendente); Monica Beltrametti (indipendente); Susannah Stewart (indipendente).della lista su undici fanno parte del consiglio di amministrazione attuale, compresi l'AD Giulio Ranzo e il presidente Roberto Italia.