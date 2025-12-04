Milano 13:01
43.487 +0,24%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 13:01
9.718 +0,26%
Francoforte 13:00
23.876 +0,77%

In evidenza Avio sul listino di Piazza Affari

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda aerospaziale italiana, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,56%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24,57 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,57. Il peggioramento di Avio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
