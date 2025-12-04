In evidenza Avio sul listino di Piazza Affari

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda aerospaziale italiana
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,56%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24,57 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,57. Il peggioramento di Avio
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23,93.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)