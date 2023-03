UE, Global Gateway: lanciato il bando per il Business Advisory Group

(Teleborsa) - La Commissione europea ha lanciato oggi un invito a presentare candidature per iscrivere fino a 60 membri al Global Gateway Business Advisory Group. Il gruppo riunirà amministratori delegati o alti dirigenti di società e associazioni imprenditoriali europee per scambi con il presidente della Commissione e membri pertinenti del collegio sull'introduzione di Global Gateway. Assisterà la Commissione europea nel rafforzamento della cooperazione con il settore privato europeo in modo strutturato nell'ambito della strategia Global Gateway e della sua attuazione. Il bando è aperto fino al 20 aprile 2023 ."Grazie a Global Gateway, l'UE sta investendo in connessioni intelligenti, pulite e sostenibili in tutto il mondo per promuovere il commercio, rafforzare le catene del valore ed espandere le opportunità economiche, per l'UE e i suoi partner – ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen –. Abbiamo bisogno di investimenti pubblici e privati ??per realizzare più rapidamente le transizioni verde e digitale e la ripresa globale. Il Global Gateway Business Advisory Group contribuirà a lavorare più strettamente insieme per sfruttare appieno la loro esperienza e fornire un impatto trasformativo per i nostri partner".Il gruppo sarà composto da organizzazioni del settore privato dell'UE con un'esperienza rilevante nei settori coperti dal Global Gateway e un interesse a impegnarsi in progetti del Global Gateway.