TradeLab ammessa su EGM dopo raccolta da 3 milioni. Debutto il 29 maggio

Mare Engineering Group

illimity Bank

(Teleborsa) -haalle negoziazioni delle azioni ordinarie di, punto di riferimento in Italia nel Trade Marketing, Retail e Channel Management con strumenti di business analytics e customer platform basati su intelligenza artificiale, su Euronext Growth Milan, mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per giovedì 29 maggio 2025.L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a primari investitori istituzionali e professionali di complessive 1.500.000 azioni interamente in, a un prezzo di offerta pari a 2 euro cadauna, per un controvalore complessivo di 3 milioni di euro. Il flottante della società post quotazione sarà pari al 21,9% del capitale sociale. In base al prezzo di offerta, latotale prevista è di 9,4 milioni di euro., società a sua volta quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto ingresso nel capitale in qualità distrategico con ilsociale post-money."Siamo profondamente orgogliosi del traguardo raggiunto - ha commentato l'- L'interesse dimostrato dagli investitori italiani ed esteri rappresenta un importante riconoscimento della solidità del nostro percorso e delle prospettive di sviluppo che ci attendono. Un ringraziamento particolare va a Mare Group, che ha deciso di credere nel nostro progetto, rafforzando ulteriormente la nostra visione industriale. Comincia, con rinnovato slancio, una nuova fase di crescita in cui continueremo a operare con determinazione, innovazione e trasparenza, nel segno della creazione di valore per tutti i nostri stakeholder".Nel processo di ammissione alla quotazione TradeLab è affiancata dain qualitàe Global Coordinator, da CDI Global Italy in qualità di Advisor Finanziario. Dal primo giorno di quotazione sarà seguita da Integrae SIM in qualità di