Assonime al DG del MEF: servono liberalizzazione e riduzione peso regolazione

SNAM

ACEA

STMicroelectronics

MutuiOnline

(Teleborsa) -. Lo ha sostenuto la Giunta di, l'associazione per le società per azioni italiane, nell'incontro odierno con il Direttore Generale del ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Riccardo Barbieri Hermitte.La discussione in seno alla Giunta, presieduta da Patrizia Grieco, si è poi concentrata sui temi legati ad una strategia per lo sviluppo e laNel suo intervento, il Direttore ha sottolineato come questo aspetto sia "tra le priorità dell'agenda del Governo". In particolare, lache governa il mercato dei capitali e in particolare il mercato della Borsa, dovrebbe partire dal lavoro svolto dal Ministero dell'Economia, anche con la collaborazione di Assonime, che è stato tradotto nel Libro Verde.Barbieri ha poi sottolineato come l'intervento legislativo su questi temi non potrà prescindere daa favore della competitività del nostro sistema imprenditoriale.Infine, la Giunta ha: Monica De Virgiliis, Presidente; Barbara Marinali, Presidente; Giuseppe Notarnicola, Presidente; Marco Pescarmona, Presidente