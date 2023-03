Chi e come ci si indebita fino al collo? Da Riparto qualche soluzione contro il sovraindebitamento

(Teleborsa) -distribuiti in 17 regioni e assistenza online,sensibilizzati e adeguatamente formati sui temi dell’educazione finanziaria, dell’approccio psicologico al sovraindebitamento e sulle procedure di composizione della crisiin grado di valutare la situazione e di individuare la strada più efficace per far ripartire cittadini e micro imprese.Questi i numeri di, una rete di realtà del terzo settore, promossa dale cofinanziata dal, che operano attraverso l'erogazione di servizi sociali finalizzati alla consulenza sul debito, perlopiù per porre rimedio alle situazioni di sovfraondebitamento di singoli e micro imprese."RIPARTO – Percorsi di inclusione finanziaria e di accompagnamento per la gestione e soluzione delle situazioni di sovraindebitamento per la ripartenza" sono stato presentati questa mattina presso la, alla presenza di, presidente del Cnel,, vicepresidente Acli Aps e, segretario generale MC."L'indebitamento non deriva soltanto dal fatto che che un'azienda ad esempio ha chiuso ed ha contratto un debito con qualcun altro, deriva purtroppo anche da bollette della luce e del gas aumentate a seguito della crisi, spese ordinarie che prima venivano tranquillamente affrontare dalle persone", ha spiegato, vicepresidente Acli Aps, aggiungendo "abbiamo pensato d organizzare questo progetto denominato Riparto che parla di qualcuno che si fa carico di questi soggetti. La gente ha difficoltà qualche volta a comunicare questo bisogno e quindi abbiamo immaginato di costruire una rete che si fonda sul debit advice, cioè su una consulenza che si fa carico di chi non ce la fa e lo accompagna ad uscire fuori dalla situazione di difficoltà"."I progetti futuri - ha proseguito - sino quelli di continuare e cioè di chiedere alla politica di costituire e formalizzare questo servizio di debit advice, in modo che possa svilupparsi su tutto il territorio nazionale e non solo in quelle province dove è stato possibile grazie a questo progetto".In 22 mesi di attivitàe piccole e medie imprese. Gli sportelli hannodi cui 2,210 persone e 257 imprese."Questa è la fotografia di un paese che storicamente è meno indebitato di altri, si parla di italiani formiche, ma dopo una serie di crisi che si sono susseguite una dopo l'altra, quello che è venuto fuori è che in realtà molte famiglie non hanno dato il giro perchè c'era una rete, una famiglia più estesa che è intervenuta, che siano i nonni, che siano i genitori, quindi l'Italia dimostra in realtà di avere delle cellule di base, le famiglie, che hanno supplito alla mancanza di interventi pubblici", ha sottolineato, Segretario generale Movimento Consumatori Aps."Adesso questa fase si è un po' esaurita, perchè i risparmi delle famiglie sono già stati impiegati per evitare situazioni di indebitamento, quindi occorre ora strutturare un servizio pubblico in grado di accompagnare le famiglie e soprattutto le piccole imprese", ha concluso Mostaccio.Un’indagine ha poi delineatodelle persone sovraindebitate che si sono rivolte agli sportelli: su un campione di 574 utenti, il 58% eranoe di questi il 45% nellaed il 35% nella fascia 56-70 anni. I casi più numerosi ci sono stati nelle aree urbane del Centro-Sud come. Isovraindebitamento sono quindi iche possono accedere al credito, ma a causa del ridotto potere d’acquisto e della pluralità dei debiti assunti, si possono ritrovare in gravi situazioni di povertà e di esclusione sociale.