Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 17/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Andamento piatto per il Franco rosso crociato contro USD, che propone sul finale un moderato +0,01%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Franco svizzero contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,7948. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,7959. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,7943.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
